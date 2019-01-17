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17 янв 2019

Оформляй ДТП через «Госуслуги»

Оформляй ДТП через «Госуслуги»

В скором времени оформление дорожно-транспортных происшествий может существенно поменяться, к процессу добавятся технологии

Минкомсвязи и Центробанк разрабатывают проект, позволяющий оформлять мелкие аварии по "Европротоколу" с помощью специального мобильного приложения (СМП). Воспользовавшись им, участники аварии смогут сами заполнить всю необходимую информацию. Для доступа к приложению предполагается применять учетную запись, которая используется на портале "Госуслуги" с помощью Единой системы аутентификации и идентификации (ЕСИА). На сайте самих госуслуг можно будет впоследствии проследить за ходом рассмотрения дела и через него же получить выплату по ОСАГО.

Интересно, что первые новости о разработке такого проекта появились еще осенью позапрошлого года. Предполагалось, что в нынешнем году уже запустится пилотное тестирование в рамках Москвы  и Санкт-Петербурга. Следом планировалось подключить еще несколько крупных городов. По каким-то причинам сроки перенеслись, и готовое приложение пока не увидело свет.

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