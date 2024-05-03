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3 май 2024

Omoda 7 и Exeed Exlantix ES подготовили для зарубежных рынков

Omoda 7 и Exeed Exlantix ES подготовили для зарубежных рынков
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery намерена вывести на зарубежные рынки новые модели - кроссовер Omoda 7 и седан Exeed Exlantix ES. Первая модель дебютировала на днях, а вторая уже продается в Китае под названием Sterra ES

Omoda 7 сделан на той же платформе, что и кроссовер 5, только размеры побольше: 4621/1862/1673 мм., при колесной базе в 2700 мм. Автомобиль приводится в движение гибридной силовой установкой с 1,5-литровым бензиновым мотором на 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Мощность электромотора пока не раскрывается, но отмечается, что автомобиль способен проехать на электротяге 95 км, а в гибридном режиме - 1250 км.

Экспортный Exeed Exlantix ES отличается от домашней версии более спортивной внешностью с иными бамперами и фарами. От пиксельных информационных дисплеев, интегрированных в переднюю часть автомобиля, было решено отказаться. Электрическая силовая установка осталась прежней. Заднеприводные модификации комплектуются электромотором мощностью 252 л.с. или 313 л.с., а полноприводная версия - двумя электродвигателями на 167 л.с. и 313 л.с. (суммарная мощность - 450 л.с.). Зарубежным покупателям предложат аккумуляторы емкостями от 60,5 кВт*ч до 97,7 кВт*ч с максимальным запасом хода в 905 км по циклу СLTC.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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