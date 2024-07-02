Опубликованы изображения интерьера Stelato S9 от Huawei и BAIC

Первой моделью новой марки Stelato, созданной Huawei и BAIC, должен стать электрический седан S9. Внешний облик автомобиля рассекретили в апреле, теперь пришло время интерьера. Продажи модели намечены на следующий месяц

Stelato S9 получил стильный, минималистичный и современный салон. Отделка выполнена из качественной кожи и дерева. На передней панели расположились два экрана мультимедийной системы, цифровая “приборка” и два дисплея боковых камер заднего вида. Также бросается в глаза овальный мультируль и атмосферная подсветка по всему периметру салона. Для задних пассажиров имеются тачскрины для управления климатом и другими настройками. К слову, на втором ряду всего два кресла. Они, как и передние, оснащены вентиляцией, массажем и подогревом. Кроме того, кресла получили выдвижные подставки для ног и возможность откидываться почти в горизонтальное положение.

Точные габариты модели: 5160/1987/1486 мм., при колесной базе - 3050 мм. Дизайн внешнего облика во многом схож по стилистике с моделями Aito. Главными конкурентами Stelato S9 были названы Mercedes-Benz S-класс и BMW 7-серии. Седан предложат в двух версиях. Стандартный S9 оснащен одним электромотором мощностью 309 л.с. Привод - задний. В полноприводной модификации есть дополнительный электродвигатель на 215 л.с. на передней оси. Запас хода - 800 км.