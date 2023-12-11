Опубликованы изображения нового электрического седана Jiyue 02 от Geely и Baidu

Китайская компания Jiyue, созданная в сотрудничестве Geely и IT-гиганта Baidu, опубликовала официальные изображения нового электроседана под индексом 02. Автомобиль выйдет на рынок в следующем году

Собственно, как и говорит название, Jiyue 02 станет второй моделью после кроссовера 01. У обоих автомобилей прослеживаются некоторые схожие черты в дизайне. Передняя оптика оформлена в виде трехконечной звезды, а по краю капота проведена тонкая светодиодная полоса. Салон выполнен в минималистичном стиле. На передней панели устанавливается широкий экран, объединяющий приборку и мультимедийную систему. Рулевое колесо выполнено в виде штурвала. Отмечается, что автомобиль не имеет датчика лидар, но благодаря множеству камер будет поддерживать автономное управления.

Информации о технических характеристиках пока нет, но можно предположить, что Jiyue 02 достанется силовой агрегат от кроссовера. Это электромотор мощностью 272 л.с. и 343 Нм крутящего момента. В полноприводной модификации - два электродвигателя суммарной мощностью 544 л.с. и 686 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 71,4 кВт*ч или 100 кВт*ч. Максимальный запас хода у моноприводной - 550 и 720 км соответственно, а у полноприводной - 660 км (доступна батарея только на 100 кВт*ч).