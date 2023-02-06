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6 фев 2023

Организаторы NASCAR запретили пилотам лихачить

Организаторы NASCAR запретили пилотам лихачить

Пилот NASCAR Росс Честейн на последнем этапе в Мартинсвилле решил применить необычную тактику, которая обеспечила ему преимущество

Судите сами -  гонщик, проходя финальный круг, находился на десятой позиции. Учитывая, что соревнования проводятся в режиме «плей-офф», ему было необходимо занять, минимум, седьмую позицию, чтобы не вылететь из чемпионата. К сожалению, шансов у Честейна было мало, но тут он вспомнил про компьютерные игры.

В последнем вираже он исполнил «проезд по борту»: с разгона упёрся правой стороной машины на бетонное ограждение трека, что обеспечило болиду нужную траекторию при высокой скорости. В результате гонщику удалось обойти сразу пятерых соперников в считанных метрах до финишной черты.

Удивительно, но никаких санкций организаторы гонок к пилоту не применили, однако постановили, что отныне маневр считается запрещенным из-за повышенной опасности, мол, машина находится слишком близко к зрителям.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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