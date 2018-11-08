От повышения цен на топливо страдают корпоративные парки

Нефтяники с июня начали активно сокращать или вообще отменять скидки для корпоративных клиентов по топливным картам. Более того, условия могут стать еще хуже из-за введения дополнительных сервисных сборов

За руку была поймана "Газпром нефть". Причем о самом повышении заявили партнеры ООО «ЕКА-Процессинг». В своем заявлении представители заявили, что «Газпром нефть» как партнер ЕКА на сети АЗС изменила финансовые условия по картам из-за нестабильной ситуации на рынке. Бизнес теперь заплатит за дизтопливо на 5% больше. АЗС, за бензин — на 1%. Такая мотивировка озаглавлена следующим образом: "сервисный сбор за топливную карту".

К сожалению, такова реакция на заморозку цен и регулирование мелкого опта, о которых нефтяники совсем недавно договорились с правительством. Разумеется, заморозка цен сулит убытки для нефтяного бизнеса и компании, по-видимому, нашли возможность отбить издержки. К слову, недавно стало известно, что подобные "сервисные сборы" уже появились у ЛУКОЙЛ и Роснефть.