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12 авг 2021

Отечественный дизайнер представил концепт нового ЛуАЗ

Отечественный дизайнер представил концепт нового ЛуАЗ

ЛуАЗ 969 – этот неказистый автомобильчик любим нашими согражданами до сих пор по причине своей великолепной проходимости. Надо отметить, что  эта машина является настоящим долгожителем. Выпуск ее начался в 1966 году и закончился в 2002

Впрочем, энтузиасты-дизайнеры активно выступают за возрождения «Волыни» и постоянно создают концепты машины-будущего. Несколько дней назад Тимур Даутов, который успел порадовать нас рестомодом «Буханки» нарисовал и несколько эскизов ЛуАЗ.

На наш взгляд получилось очень интересно – художник решил не отходить от традиционного форм-фактора модели, и лишь освежил ее несколькими стилистическими решениями вроде скрытой передней оптики и камерами, которые заменяют боковые зеркала. При этом  автомобиль выглядит вполне современно. К слову, в новой ипостаси ЛуАЗ должен превратиться в электромобиль.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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