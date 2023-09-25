Открыт предзаказ на новый BAIC BJ40

Компания BAIC открыла предзаказы на обновленный внедорожник BJ40. Цена начинается от 200 000 юаней (2 629 000 рублей)

С переходом на новое поколение внедорожник обзавелся слегка освеженным дизайном. Грани кузова стали более оптикаемыми, решетка радиатора получила светодиодную арку, а бампера стали более аккуратными. Внутри теперь устанавливается широкая цифровая панель, разделенная на два отдельных экрана мультимедийной системы. Габариты обновленного BJ40 составляют: 4790/1940/1895 мм., а колесная база - 2760 мм.

Автомобиль получил 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л.с. Автомобиль комплектуется 8-ступенчатым «автоматом». Привод - подключаемый полный. Напомним, что не так давно в России начались продажи BJ40 предыдущей генерации. Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 218 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 8-ступенчатый «автомат». Привод - полный.