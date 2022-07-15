Pagani не будет производить электрокары?

Эта компания является одним из немногих производителей спорткаров, кто остается верным ДВС до конца.

Недавно в СМИ даже появилась информация о том, что глава компании даже заявил, что Pagani никогда не перейдет на электричество, однако, это оказались лишь слухи. На самом деле работы над батарейным спорткаром были запущены уже в 2018 году и сейчас ведутся полным ходом.

Другое дело, что и сферу ДВС в Pagani будут развивать активно, как минимум, автопроизводитель продолжит сотрудничество с немецким концерном Mercedes, который останется поставщиком двигателей. По всей видимости, 12-цилиндровый агрегат из Аффальтербаха установят и на новейший Pagani C10, мировая премьера которого состоится 12 сентября.