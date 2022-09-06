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6 сен 2022

Pagani раскрыла дату презентации нового спорткара

Pagani раскрыла дату презентации нового спорткара

Компания Pagani раскрыла некоторые детали нового гиперкара. Модель, известная под индексом C10, будет представлена уже 12 сентября.

На сегодняшний день мы знаем о машине следующее – двигатель будет 12-цилиндровым, а произведет его немецкий концерн Mercedes-Benz. В базе автомобиль будет оснащаться преселективным роботом, но в качестве опции можно будет выбрать и традиционную механическую коробку передач.

По предварительным данным мощность автомобиля составит порядка 800-850 лошадиных сил. Что касается внешнего вида и дизайна модели в целом, то C10 сохранит все характерные черты Pagani, в частности, круглую оптику и квартет патрубков выхлопной системы.

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