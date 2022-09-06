Pagani раскрыла дату презентации нового спорткара

Компания Pagani раскрыла некоторые детали нового гиперкара. Модель, известная под индексом C10, будет представлена уже 12 сентября.

На сегодняшний день мы знаем о машине следующее – двигатель будет 12-цилиндровым, а произведет его немецкий концерн Mercedes-Benz. В базе автомобиль будет оснащаться преселективным роботом, но в качестве опции можно будет выбрать и традиционную механическую коробку передач.

По предварительным данным мощность автомобиля составит порядка 800-850 лошадиных сил. Что касается внешнего вида и дизайна модели в целом, то C10 сохранит все характерные черты Pagani, в частности, круглую оптику и квартет патрубков выхлопной системы.