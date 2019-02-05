Палки в колеса

Праворульные автомобили собираются искоренить, иначе как объяснить постоянные изменения правил в получении необходимых сертификатов безопасности для ввоза подобных автомобилей и их эксплуатации

Сначала владельцы праворульных автомобилей были опечалены необходимостью установки систем Глонасс. Чуть позже это требование было отменено, однако теперь появилась новая напасть: ввезённые в страну автомобили нужно будет направить на осмотр в лабораторию для получения сертификата безопасности. Соответствующее решение коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о методах проведения экспертизы, испытаний и исследований автомобилей вступит в силу 1 июля 2019 года.

Да, владельцам «праворулек» и сейчас необходимо получать сертификаты, однако, пока лаборатории имеют право осуществлять выездные проверки. Летом эта возможность исчезнет и владельцам автомобилей придется самим ехать в необходимые организации. Пока во Владивостоке есть всего одна аккредитованная лаборатория с площадкой, способной за один день принять не более 50 машин. Учитывая то, что таможня принимает от трех до пяти тысяч автомобилей в месяц, стоит ожидать мощного коллапса на сертификационных действиях.