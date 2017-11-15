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15 ноя 2017

Panasonic начал тесты собственного беспилотника

Panasonic начал тесты собственного беспилотника
Автор фото: фирма-производитель

Компания Panasonic приступила к тестам прототипа с системами беспилотного пилотирования собственной разработки. Автомобильчик выглядит довольно смешно, но это всего лишь агрегатоноситель для всей электроники.

Испытания проводятся совместно с префектурой Фукуи. Маршрут, на котором проходят испытания прототипа, имеет длину 6 километров и проходит от железнодорожной станции в поселке Эйххэйдзи до местной достопримечательности, Храма вечного спокойствия.

Это первое «живое» тестирование автопилота Panasonic, до сих пор не покидавшего закрытые площадки в разных районах Японии: в Йокогаме (префектура Канагава), Кейханне (префектура Киото) и Кадоме (префектура Осака). Оно должно подтвердить технические возможности самоуправляемого концепта и перспективы его коммерческой эксплуатации.

В ходе испытаний инженеры Panasonic намерены выяснить ряд технических вопросов: позиционирование автомобиля и эффективность камер, фиксирующих его окружение, в разных условиях и ситуациях (например, в непосредственной близости от деревьев, домов, под мостами и т.д.); поведение автопилота при возникновении препятствий – то, как он будет избегать столкновений, тормозить, предотвращая наезд на пешеходов и животных, которые могут неожиданно выскочить на дорогу; эффективность системы управления автомобилем с использованием облачных серверов.

Тестирование завершится в конце марта 2018 года. Ранее представители Panasonic отмечали, что их система автопилота может появиться на коммерческом транспорте уже в 2022 году.
 

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При написании новости использовалась информация:
Panasonic

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