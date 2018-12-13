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13 дек 2018

Парковка в новогодние праздники будет бесплатной

Парковка в новогодние праздники будет бесплатной

Казалось бы, это очевидно, однако после целой серии изменений правил парковки, ожидать можно чего угодно. Во всяком случае, праздников все новации не коснулись - это официально

Согласно сообщению ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», в новогодние праздники, все общегородские парковки будут работать в бесплатном режиме.  Правда, что касается парковок со шлагбаумами, то они продолжают работу по обычному принципу. При этом автомобилистов просят быть внимательными при парковке и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что с 15 декабря вводится множество изменений в правила парковки. Стоимость оной в центре Москвы будет составлять 380 рублей за один час. Кроме того, бесплатная парковка по воскресеньям в центре города будет отменена. Изменения коснутся и лимита бесплатной парковки - он сократится с пятнадцати до пяти минут. По мнению правительства  Москвы , 25 процентов  загруженности парковок создают автомобили, припаркованные без оплаты.  По сообщению представителей городских властей: «Такие автомобили создают дополнительный трафик, из-за чего страдают другие водители, которые не могут найти парковку. 

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Московский паркинг

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