Парковка в новогодние праздники будет бесплатной

Казалось бы, это очевидно, однако после целой серии изменений правил парковки, ожидать можно чего угодно. Во всяком случае, праздников все новации не коснулись - это официально

Согласно сообщению ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», в новогодние праздники, все общегородские парковки будут работать в бесплатном режиме. Правда, что касается парковок со шлагбаумами, то они продолжают работу по обычному принципу. При этом автомобилистов просят быть внимательными при парковке и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что с 15 декабря вводится множество изменений в правила парковки. Стоимость оной в центре Москвы будет составлять 380 рублей за один час. Кроме того, бесплатная парковка по воскресеньям в центре города будет отменена. Изменения коснутся и лимита бесплатной парковки - он сократится с пятнадцати до пяти минут. По мнению правительства Москвы , 25 процентов загруженности парковок создают автомобили, припаркованные без оплаты. По сообщению представителей городских властей: «Такие автомобили создают дополнительный трафик, из-за чего страдают другие водители, которые не могут найти парковку.