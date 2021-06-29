Патриаршие пруды закрыты для водителей

Все же жителям данного района удалось продвинуть наверх инициативу по перекрытию района для «неместных».

Как сообщает РБК, экипажи полиции начали перекрывать въезды в прекрасный московский район Патриарших прудов и пропускать машины только после предъявления паспорта с пропиской или другого документа, доказывающего проживание в данном месте. Мера, к слову, не постоянная, а временная – она работает только по вечерам пятницы и выходных дней, если говорить конкретнее – с шести часов.

«На сегодняшний момент это ограничение въезда, как мне известно, принято непосред­ственно ГИБДД. Это не решение мэра, префектуры или еще каких-то органов. Как это будет сказываться, посмотрим. Пока я слышал вполне позитивные отзывы от жителей района», — отметил заместитель председателя совета депутатов муниципаль­ного округа Пресненский Анатолий Юшин. Да, вы правильно поняли, на каком-либо законодательном уровне запрет проезда никак не прописан.