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29 июн 2021

Патриаршие пруды закрыты для водителей

Патриаршие пруды закрыты для водителей

Все же жителям данного района удалось продвинуть наверх инициативу по перекрытию района для «неместных».

Как сообщает РБК, экипажи полиции начали перекрывать въезды в прекрасный московский район Патриарших прудов и пропускать машины только после предъявления паспорта с пропиской или другого документа, доказывающего проживание в данном месте. Мера, к слову, не постоянная, а временная – она работает только по вечерам пятницы и выходных дней, если говорить конкретнее – с шести часов.

«На сегодняшний момент это ограничение въезда, как мне известно, принято непосред­ственно ГИБДД. Это не решение мэра, префектуры или еще каких-то органов. Как это будет сказываться, посмотрим. Пока я слышал вполне позитивные отзывы от жителей района», — отметил заместитель председателя совета депутатов муниципаль­ного округа Пресненский Анатолий Юшин. Да, вы правильно поняли, на каком-либо законодательном уровне запрет проезда никак не прописан.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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