Пекинский автосалон отменен

Организаторы международной автомобильной выставки в Пекине объявили, что из-за сложной ситуации с коронавирусом на территории Китая приняли решение отменить мероприятие

Изначально предполагалось, что мероприятие проведут в апреле следующего года. К сожалению, в Пекине произошла новая вспышка коронавируса, и организаторы решили отменить выставку окончательно. Отметим, что из-за коронавируса автосалон переносили с 2020 года. По той же причине организаторы не стали проводить автосалон и в Шанхае.

На крупнейшем мировом авторынке выставки проходят каждый год. Оба мероприятия традиционно привлекают ведущих мировых и локальных производителей машин.