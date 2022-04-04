Пекинский автосалон все же решили перенести

Эта автомобильная выставка должна была состояться еще в позапрошлом году. Из-за пандемии ее сдвинули на 2021 год, но новые вспышки эпидемии в Китае заставляли организаторов переносить салон и дальше. На дворе уже весна 2022 года, а салон так и не обрел зафиксированной даты проведения

Предполагается, что автосалон состоится в июне, однако, организаторы не дали никаких подтверждений на этот счет. Надо сказать, что для автопроизводителей это мероприятие очень важно - все хотят показать свои главные новинки.

К примеру, в Mercedes-Benz заявили, что привезут флагманский электрический кроссовер EQS, а BMW – новое поколение флагманского седана седьмой серии. Что касается сферы автомобильных выставок в целом, то без переносов пройдет лишь салон в Детройте -14 сентября. Тот же самый Женевский автосалон уже официально перенесен на 2023 год.