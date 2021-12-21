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21 дек 2021

Пенсионеры смогут получить права, не выезжая на дорогу

Пенсионеры смогут получить права, не выезжая на дорогу

Как известно, в Южной Корее нет ограничений для водителей преклонного возраста. Человеку может быть и под сотню лет, но право водить автомобиль у него до конца своих дней никто не отберет. Правда, есть один нюанс – после наступления 75 лет пожилой водитель должен озаботиться подтверждением качества своих водительских навыков. Переквалификация проходит раз в три года.

К сожалению, в последнее время появляется все больше заявлений о том, что пенсионеры входят в своеобразную группу риска. Дело в том, что корейские исследователи пришли к выводу – люди пожилого возраста попадают в аварии куда чаще молодых людей (в полтора-два раза), при этом количество таких водителей растет – в четыре раза за последние десять лет.

Интересно, что в программу проверки квалификации теперь будет входить еще один интересный тест, который проводят в условиях виртуальной реальности. Известно, что он заключается в отработке сценария вождения по шоссе в дневное и ночное время. Каждый из сценариев включают в себя по три внезапных нестандартных инцидента на дороге, на которые испытуемые должны адекватно среагировать.

При написании новости использовалась информация:
Aju Buisness Daily

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