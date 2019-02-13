Перекрыть кислород

Известно, что некоторые комплексы видеофиксации устанавливаются и обслуживаются частными лицами, которые получают либо определённый процент, либо оговоренную сумму с каждого уплаченного штрафа. Однако, такому положению дел осталось продолжаться недолго

Дело в том, что правительство решило обратить внимание на "частников" и, что называется, прикрыть лавочку. По словам вице-премьера РФ Максима Акимова, все комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД в стране должны стать государственными. Также чиновник отметил, что в большинстве своем, камеры вешаются там где выгодно, на местах, где проходит большой поток машин, однако, где камеры необходимы, например, на участках с большой аварийностью, их может попросту не оказаться.

Что касается самого процесса по переводу частных комплексов на "государственные рельсы", то Правительство РФ будет добиваться пересмотра нынешних схем концессий, согласно которым камеры на дорогах могут устанавливать частные компании. При этом единовременного расторжения текущих договоров не пройдет: это чревато солидными расходами, ведь «частники» потребуют денег за приборы и их установку, а также регионам придётся самостоятельно обслуживать эти камеры. По словам вице-премьера, система фото- и видеофиксации нарушений ПДД станет полностью государственной примерно через 5-6 лет.