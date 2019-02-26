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26 фев 2019

Период заряженного распада

Период заряженного распада
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Женеве будет представлено много новинок. Одной из них станет заряженный кроссовер марки Cupra, которая долгое время являлась спортивным подразделением компании Seat

Новая испанская марка Cupra, которая ранее была подразделением компании Seat, представила свой первый полностью самостоятельный автомобиль — концептуальный купе-кроссовер Formentor. Внешне автомобиль вобрал в себя черты от флагманского кроссовера Seat Tarraco и от концептуального кросс-купе Seat 20V20, который был представлен на Женевском автосалоне в 2015 году.

Что касается технических характеристик, то нам будет представлен гибрид. Силовая установка Cupra Formentor состоит из бензинового турбомотора, электрического двигателя, комплекта батарей и роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями. Суммарная отдача составит 250 лошадиных сил. Исключительно на электрической тяге автомобиль способен проехать до 50 километров. Важная особенность Formentor - есть возможность подзарядки батарей от электросети. По предварительным данным, серийная версия подобного кроссовера появится в 2020 году. В следующие три-пять лет «Купра» планирует продать около 30 тыс. собственных автомобилей.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, motor

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