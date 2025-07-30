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30 июл 2025

Первый автомобиль нового российского бренда Tenet оказался копией Chery Tiggo 8 Plus

Первый автомобиль нового российского бренда Tenet оказался копией Chery Tiggo 8 Plus
Автор фото: фирма-производитель

Российский бренд Tenet, созданный компанией AGR Automotive Group, официально представил свою первую модель Tenet T8. Новинка оказалась не самостоятельной разработкой, а полной копией китайского Chery Tiggo 8 Plus

Производство Tenet T8 стартует на калужском заводе в ближайшие месяцы. Ранее предполагалось, что кроссовер будет построен на базе Chery Tiggo 7 Plus. Длина модели составляет 4715 мм. Кроссовер получил панорамную крышу площадью 1,2 км. м, 19-дюймовые литые диски, выдвижные дверные ручки, способные работать при температуре до -30 градусов, аудиосистемау Sony (на выбор — 8 или 10 динамиков), цифровую приборную панель на 10,3 дюйма и экран мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма. В салоне 7 посадочных мест, однако третий ряд подойдет скорее детям или пассажирам небольшого роста. Объем багажника – 193 л. (1930 л. со сложенным задним рядом).

Официальные технические характеристики и цены пока не раскрыты. Известно, что китайский Tiggo 8 Plus предложен либо с 1,6-литровым TGDI (197 л.с.) или с 2,0-литровым TGDI (254 л.с.). На российском рынке схожая модель Chery Tiggo 8 Pro Max стоит от 3,04 до 3,72 млн рублей, но имеет менее мощные двигатели.

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