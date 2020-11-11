Пешеходные переходы радикально изменятся

Смертность на дорогах России к 2024 году должна снизиться в 3,5 раза по сравнению с показателями 2017 года. Чтобы достичь этого показателя, в российский дорожный ГОСТ вносится ряд нововведений, касающихся пешеходных переходов

Как сообщает «Коммерсантъ», в новых нормативных актах появились нормы, согласно которым можно будет организовывать нерегулируемые пешеходные переходы через четырехполосные дороги. Для этого по столь широкой дороге в сутки должно проезжать не более 12 тысяч транспортных средств со скоростью менее 60 км/ч, разделительная полоса при этом должна быть приподнята над проезжей частью. Двух- и трехполосные дороги можно будет оборудовать нерегулируемыми переходами при суточном трафике более 15 тысяч автомобилей. Перед выходом на проезжую часть предусматриваются Z-образные подходы, подобные тем, которые уже давно устраиваются на железных дорогах.

Подъезжая к пешеходному переходу, водители должны сбрасывать скорость до 20 км/ч, если тот находится в жилой зоне (где, к слову, скорость и без того ограничена до того же уровня). На 2-полосных дорогах скорость в районе переходов должна быть снижена до 30 км/ч, а на 4-полосных — до 40 км/ч, если они находятся в черте городов и населенных пунктов. При этом опасные переходы (от которых, вроде бы, хотят избавиться) необходимо оснащать видеокамерами.