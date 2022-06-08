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8 июн 2022

Пикап RAM получил особую версию для ралли

Пикап RAM получил особую версию для ралли
Автор фото: фирма-производитель

Грузовичок 1500 TRX получил специальную версию Sandblast Edition для пустынных гонок, подготовленную при участии Кена Блока. Продажи автомобиля начнутся в середине лета этого года

Главное в этом автомобиле - декор.  Пикап выкрасили в необычный матовый песочный цвет, а салон отделали белой кожей. Также на машину установили 18-дюймовые колесные диски с внедорожной резиной и специальный защитный обвес. Из интересных опций стоит выделить мультимедийную систему с двадцатью колонками и панорамную крышу.

Под капотом же скрывается самое мощное сердце семейства Ram - шестилитровый мотор V8 Hemi с нагнетателем. Двигатель развивает 710 лошадиных сил и разгоняет тяжелый пикап до сотни за шесть секунд ровно. В качестве коробки передач используется 8-ступенчатый автомат.

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