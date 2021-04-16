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16 апр 2021

Пикап Santa Cruz официально представлен

Пикап Santa Cruz официально представлен
Автор фото: фирма-производитель

Корейский концерн продемонстрировал серийную версию своего пикапа Santa Cruz. Правда, в Hyundai всячески открещиваются от наименования «пикап», предпочитая называть новинку машиной для активного отдыха

Вообще, для пикапов, построенных на платформе обычной легковушки,  несколько десятилетий назад существовал отдельный класс  - ют.  Вы наверняка вспомните такие машины –El Camino, Ranchero – в семидесятых годах они были очень популярны в США и Австралии. Кстати, в этой стране этот класс автомобилей продержался аж до середины двухтысячных годов.

Собственно, Santa Cruz можно тоже считать ютом – он построен на базе кроссовера Tucson. Соответственно от него он и позаимствует все агрегаты – атмосферный мотор 2.5 и турбо-мотор аналогичного объема. Мощность первого – 190 лошадиных сил, а второго – 275 коней. Полный привод будет опциональным.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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