Пикап Santa Cruz официально представлен

Корейский концерн продемонстрировал серийную версию своего пикапа Santa Cruz. Правда, в Hyundai всячески открещиваются от наименования «пикап», предпочитая называть новинку машиной для активного отдыха

Вообще, для пикапов, построенных на платформе обычной легковушки, несколько десятилетий назад существовал отдельный класс - ют. Вы наверняка вспомните такие машины –El Camino, Ranchero – в семидесятых годах они были очень популярны в США и Австралии. Кстати, в этой стране этот класс автомобилей продержался аж до середины двухтысячных годов.

Собственно, Santa Cruz можно тоже считать ютом – он построен на базе кроссовера Tucson. Соответственно от него он и позаимствует все агрегаты – атмосферный мотор 2.5 и турбо-мотор аналогичного объема. Мощность первого – 190 лошадиных сил, а второго – 275 коней. Полный привод будет опциональным.