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23 авг 2018

Pininfarina рассказала о своем гиперкаре

Pininfarina рассказала о своем гиперкаре
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Pininfarina в ближайшие дни представит концепт своего электрического гиперкара, который пока имеет лишь индекс PF0

В преддверии премьеры компания раскрыла некоторые технические характеристики машины. По словам представителей Pininfarina максимальная скорость гиперкара превысит 400 км/ч, а до первой «сотни» он будет разгоняться быстрее двух секунд.

Заодно итальянцы заявили, что не собираются показывать концепт PF0 широкой публике на Конкурсе красоты в Пеббл-Бич, который состоится в эти выходные. Макет машины покажут ограниченному кругу потенциальных покупателей, готовых внести за него предоплату.

Гиперкар создается совместно с компанией Rimac. PF0 получит электрическую силовую установку мощностью 2000 л.с. с четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо). При этом благодаря батареям нового поколения, запас хода гиперкара составит до 500 километров.

Pininfarina выпустит 150 экземпляров PF0, каждый будет стоить около двух миллионов евро. Производство машины начнется в 2020 году.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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