Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий наличие максимального содержания алкоголя в 0,3 г на литр крови в организме водителя. Связано это с тем, что освидетельствовать водителя, находящего в бессознательном состоянии или не способного сдать на тест мочу, можно только через анализ крови.

В принципе, наркологи и сейчас берут кровь у водителей, которые находятся в бессознательном состоянии после ДТП, а также у тех, кто не может сдать мочу. Однако привлечь водителя к ответственности в случае если он окажется в состоянии опьянения невозможно: в нынешней редакции КоАП прописано только максимальное содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Во время обсуждения поправок в Госдуме разгорелись жаркие дебаты, пишет «КоммерсантЪ». Ведь прописать эти поправки можно было еще в 2013 году, когда была введена т.н. погрешность алкотестеров, допускающая содержание 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Некоторые депутаты обвиняли МВД, однако представитель ведомства напомнил, что закон, собственно, готовили и принимали депутаты.

Нынешние поправки получили одобрение в правительстве, так что второе и третье чтения будут чисто техническими. В силу закон вступит спустя 90 дней с момента подписания. Если все пройдет оперативно, то это будет 1 марта 2018 года.