Платные дороги предложили делать бесплатными при наличии пробок

С весьма интересной инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, предложив освободить автовладельцев от оплаты проезда по коммерческим дорогам при образовании на них заторов

«Сотни тысяч автолюбителей готовы платить деньги, чтобы не терять время на загруженных «бесплатных» дорогах и не стоять часами в бесконечных автомобильных пробках. Вместе с тем нередки случаи, когда по каким-либо причинам на платных магистралях возникают заторы, в которых люди вынуждены страдать «за свои же деньги», — пишет депутат в обращении.

При этом, подчеркивает Петров, причины заторов могут быть разными — от неэффективной работы операторов таких дорог до транспортных происшествий, мешающих проезду по шоссе. Депутат напоминает, что сейчас законодательством РФ не предусмотрены случаи, освобождающие автовладельцев от оплаты движения по платной магистрали.