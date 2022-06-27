Платные парковки распространятся на всю Россию

Сейчас платные парковки являются прерогативой мегаполисов и крупных городов, но совсем скоро они могут появиться во всех уголках страны

На сегодняшний день этот вопрос находится лишь в стадии проработки - на сегодняшний день правительство поручило рабочим группам разработать научно обоснованные предложения по развитию платных парковок в субъектах РФ. Цели создания просты - оптимизация трафика, снижение нагрузки на региональные дороги и создание нового источника пополнения муниципальных бюджетов.

В рамках исследования будет разработан комплекс правовых отношений по управлению парковками, а также предложения по введению нормативов на количество парковочных мест.