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27 июн 2022

Платные парковки распространятся на всю Россию

Платные парковки распространятся на всю Россию

Сейчас платные парковки являются прерогативой мегаполисов и крупных городов, но совсем скоро они могут появиться во всех уголках страны

На сегодняшний день этот вопрос находится лишь в стадии проработки  - на сегодняшний день правительство поручило рабочим группам разработать научно обоснованные предложения по развитию платных парковок в субъектах РФ. Цели создания просты  - оптимизация трафика, снижение нагрузки на региональные дороги и создание нового источника пополнения муниципальных бюджетов.

В рамках исследования будет разработан комплекс правовых отношений по управлению парковками, а также предложения по введению нормативов на количество парковочных мест.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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