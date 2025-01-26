Почему люди стали не доверять надежности кресел Changan CS55 Plus?

Недавно внимание СМИ и блогеров привлекло вирусное видео, где показаны последствия ДТП с участием кроссовера Changan CS55 Plus. Особый интерес вызвал металлический каркас водительского кресла, который, по утверждениям, получил повреждения. Мы обратились в Changan, чтобы разузнать детали происшествия и получить информацию о надежности сидений кроссовера

Само ДТП произошло 26 сентября 2024 года на внешней стороне МКАД. Грузовой фургон ГАЗ въехал в заднюю часть белого Changan CS55 Plus, резко остановившегося перед этим. На видео можно заметить, что сиденье водителя в районе верха спинки сильно прогнулось. Несмотря на силу удара, водитель кроссовера обошелся без медицинской помощи, а автомобиль был отправлен на ремонт.

В компании отметили, что кресла поставляются международным производителем MAGNA и соответствуют всем стандартам безопасности. Но для достоверности решили провести повторные испытания прочности сидений в соответствии с европейскими стандартами E-NCAP. По итогам краш-теста, выполненного при скорости 25 км/ч с ударом сзади, не было выявлено трещин, разломов или других критических повреждений кресел. В рамках проверки каркасы разобрали для подтверждения их соответствия стандартам безопасности. При изучении кресла выяснилось, что его каркас получил повреждения, но остался целым. По характерным следам в местах разлома на металле видно, что верхнюю часть кресла в дальнейшем выламывали, раскачивая вперед-назад. В Changan пришли к мнению, что верхняя часть кресла могла быть сломана уже после аварии, вероятно, в ходе манипуляций для страховой оценки.

Мы также выяснили, что компания продолжает расследование и предоставит новую информацию, если это потребуется. При этом остается открытым вопрос: почему событие четырехмесячной давности вызвало такой широкий резонанс именно сейчас?

