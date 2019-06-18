Концерн General Motors рассматривает возможность возрождения легендарной марки Hummer

По данным информационного агентства Bloomberg, GM находится на стадии формирования новой рыночной стратегии, и растущая популярность электрокаров вынуждает концерн всерьез пересматривать модельную линейку. К 2023 году GM собирается выпустить не менее 20 электрических моделей в самых разнообразных сегментах. Собственно, в интервью Bloomberg президент GM Марк Ройс подтвердил, что бренд Hummer будет использоваться в рамках этой стратегии.

Правда, на данный момент, непонятно будет ли Hummer «воскрешать» свои классические внедорожники H1, H2 и H3 в качестве гибридных или полностью электрических версий, поскольку глава GM заявил, что под этим брендом могут появиться и электрические пикапы. К слову, электрический Hummer уже существует. Еще в 2017 году австрийская компания Kreisel Electric подарила такой внедорожник Арнольду Шварценеггеру, экс-губернатору Калифорнии и ярому борцу за экологию. «Зеленый» H1 укомплектовали аккумуляторной батареей австрийской разработки емкостью 100 киловатт-часов, которая позволяла ему проезжать на одной зарядке до 300 километров.