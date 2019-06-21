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21 июн 2019

Подразделение Google поможет Renault-Nissan на беспилотном фронте

Подразделение Google поможет Renault-Nissan на беспилотном фронте

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi заключил соглашение с компанией Waymo, которая является дочерней структурой корпорации Alphabet (бывший Google). Вместе они займутся разработкой и запуском сервисов, использующих беспилотные автомобили

Первым шагом в рамках нового соглашения станет создание правовой, нормативной и коммерческой базы для появления сервиса автономного такси, которое будет перевозить как пассажиров, так и грузы.

На данный момент соглашение действует только во Франции и Японии. Также рассматривается возможность создания сервиса роботакси в других странах мира, за исключением Китая. Тестирование реальных автомобилей в рамках данного проекта пока не планируется. Напомним, что сейчас компания Waymo тестирует свои беспилотные технологии в США на автомобилях Chrysler Pacifica и Jaguar I-Pace.  В свою очередь, альянс Renault-Nissan-Mitsubishi к 2022 году планирует начать продажи  целой линейки моделей с автопилотом, куда войдут около 15 автомобилей.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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