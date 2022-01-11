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11 янв 2022

Поездка в Петербург на машине станет дороже.

Поездка в Петербург на машине станет дороже.

Северо-западная концессионная компания с 10 января увеличила тарифы на проезд по трассе М-11 «Нева».

Так, к примеру, тариф на отрезке с пятнадцатого по пятьдесят восьмой километр  подскочили сразу на сто рублей  - 800 рублей при оплате наличными. В случае использования транспондера заплатить придется 650 рублей. Подорожал и проезд до столичного аэропорта Шереметьево – 360 рублей при оплате наличными. Транспондер обеспечит скидку в двадцать рублей. Поездка до Зеленограда оценивается в четыре сотни рублей  (и это с транспондером – без него придется отдать уже 450).

Есть и хорошая новость -  за поездку от Солнечногорска до ЦКАД теперь нужно платить меньше: 100 рублей вместо 150 за наличные и 95 рублей вместо 120 по транспондеру. Отметим, что совсем скоро еще одна магистраль станет платной. Речь идет о Минском шоссе.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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