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16 фев 2024

Появились новые изображения кроссовера Neta L

Появились новые изображения кроссовера Neta L

В интернете были опубликованы новые изображения электрифицированного кроссовера Neta L от китайской компании Hozon Auto. Автомобиль поступит в продажу уже в 2024 году

Если внешний облик автомобиля во всех подробностях был раскрыт еще китайским Минпромторгом пару месяцев назад, то первые «живые» фотографии салона появились только сейчас. Как и ожидалось, на передней панели расположился широкий экран мультимедийной системы, который разделяется на два дисплея. Предполагается, что "мультимедийка" может перемещаться по горизонтали в сторону переднего пассажира. Отдельная цифровая “приборка” также имеется. Для задних пассажиров предусмотрены по раскладному столику за спинками передних сидений. Особое внимание привлекают материалы отделки с бронзовыми вставками и рядом текстурных элементов с рисунком в виде ромбов.

Напомним, что Neta L - то среднеразмерный кроссовер с габаритами: 4770/1900/1600 мм., при колесной базе в 2810 мм. Автомобиль предложен как с гибридной, так и с полностью электрической силовой установкой. Обе версии оснащены одним электромотором мощностью 231 л.с. на задней оси, а гибрид дополнительно комплектуется 1,5-литровым мотором на 91 л.с. Он же получит батарею емкостью 30 кВт*ч, которая обеспечит запас хода на электротяге в 164 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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