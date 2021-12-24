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24 дек 2021

Появились подробности о российском электрокаре E-Neva

Появились подробности о российском электрокаре E-Neva

Российская оборонная промышленность славится своими проектами вооружения, однако, на сегодняшний день она работает и над вполне гражданскими проектами. Речь идет о корпорации  «Алмаз-Антей» и электрическом кроссовере E-Neva

На днях представители корпорации раскрыли некоторые подробности о новинке.  Начнем о характеристиках силовой установки, которая, если верить сухим цифрам, внушает уважение. Итак, она будет состоять из двух электрических двигателей, совокупная мощность которых составляет 435 лошадиных сил.  Что касается запаса хода, то производитель заявляет 463-километровый пробег на полном заряде аккумуляторов, емкость которого составляет 90 киловатт-часов.

Если говорить о динамических характеристиках, то здесь показатели следующие. Максимальная скорость электромобиля составит 197 километров в час. При этом представители корпорации не раскрывают данные разгона до сотни, заявляя, что с 0 до 60 километров в час E-Neva ускоряется за 2,7 секунды.

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