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16 сен 2020

Появился новый вид мошенничества с ОСАГО

Появился новый вид мошенничества с ОСАГО

В России активизировались мошенники, продающие по бросовой цене фальшивые электронные полисы ОСАГО. Получить выплаты по ним в случае наступления страхового случая невозможно

«В период пандемии большинство договоров заключались онлайн, и это сыграло на руку мошенникам — распространенная на рынке обманная схема с электронными полисами ОСАГО приобрела новые формы. Злоумышленники пользуются доверчивостью граждан, желающих сэкономить в этот непростой период, и продают полисы по цене значительно ниже рыночной», — цитирует вице-президента ВСС Сергей Ефремов агентство ТАСС.

Примечательно, что зачастую мошенники прямо предупреждают покупателей, что фальшивый полис е-ОСАГО предполагает ограничения, мол, его можно предъявить ГИБДД, зарегистрировать с ним транспортные средства и так далее, но в случае ДТП выплату получить не удастся. Покупатели такой страховки в большинстве случаев прекрасно понимают, на что соглашаются.

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Drom

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