Polestar опроверг слухи об уходе с китайского рынка на фоне реструктуризации

Шведская марка Polestar заявила, что продолжает работу в Китае, несмотря на масштабные изменения в структуре компании. В официальном заявлении автопроизводитель подтвердил, что совместное предприятие Polestar Technology с Meizu остается активным, а клиентские сервисы и поддержка акционеров продолжают функционировать

Однако локальные источники сообщают о значительном сокращении персонала. В феврале 2025 года начался процесс реорганизации штаб-квартиры Polestar Technology в Нанкине, которыи? завершится к середине марта. К данному моменту ряд сотрудников уже получил компенсации в связи с увольнением.

Напомним, что компания Polestar столкнулась с серьезным падением продаж. В 2024 году глобальные поставки снизились на 15% до 44 900 автомобилеи?, а спрос в Китае падает с 2021 года. В начале прошлого года был приостановлен выпуск модели Polestar 4 в Китае (планируется перенос производства в Южную Корею). В свою очередь, новая модель Polestar 7 будет выпускаться только в Европе.