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7 дек 2018

Polestar показали, как тестируют свои автомобили

Polestar показали, как тестируют свои автомобили

Ранее компания Polestar входила в состав Volvo и являлась спортивным подразделением марки.  С недавнего времени она  выступает, как отдельный автопроизводитель  гибридных спорткаров

Собственно, модель у них пока одна - спортивное купе Polestar 1, которые было представлено еще осенью прошлого года. Автомобиль построен на новой платформе от Volvo- SPA, кстати, на ней же построен и кроссовер Volvo XC90.  Также автомобиль получил  кузовные панели из углепластика, что положительно сказывается на весе.

Автомобиль еще не вышел из стадии прототипа, и на данный момент он проходит  ходовые испытания. В компании пояснили, что сейчас производится финальная доводка рулевого управления и калибровка гибридной силовой установки. К слову, Polestar 1 оснащается двумя  силовыми установками. Спереди - стандартный двухлитровый бензиновый двигатель с турбонагнетателем и компрессором. Сзади же установлена пара электромотров с системой контроля вектора тяги, которая перераспределяет крутящий момент между колесами в поворотах.

Что касается серийных автомобилей, то их выпуск будет налажен на китайском заводе в городе Ченду. Продажи начнутся во второй половине 2019 года, для первых автомобилей - по схеме подписки, которая предполагает оплату страховки, технического обслуживания и мойки автомобиля при уплате ежемесячных взносов.

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При написании новости использовалась информация:
CarsWeek, Авторамблер, motor

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