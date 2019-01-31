Конечно, это звучит странно, так ведь и случай произошёл не у нас, а в добропорядочной Швейцарии

Безусловно, Европа ревностно относится к вопросам, которые касаются закона и порядка. Однако маленькая, но гордая Швейцария возвела это дело в абсолют, придерживаясь принципа, что закон равен для всех, а в особенности для тех, кто этот закон призван охранять.

Произошло следующее: швейцарский полицейский получил штраф за превышение скорости. Представитель закона подал апелляцию в суд, сославшись на то, что он находился при исполнении служебных обязанностей - ловил преступников, которые ограбили банкомат.

Интересно, что суд оставил штраф в силе, сославшись на двойное нарушение скоростного лимита. Указывается ,что первое превышение скорости было оправдано в сложившейся ситуации, а вот второй случай стал грубым нарушением правил дорожного движения. В итоге полицейскому, который сам стал нарушителем, придется заплатить.