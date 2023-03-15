Автомобильный портал Motorpage
15 мар 2023

Porsche продолжит выпускать Cayman и Boxster с ДВС

Porsche продолжит выпускать Cayman и Boxster с ДВС
Несколько месяцев назад руководство Porsche заявило о том, что в скором времени собирается представить электрическую версию спорткаров Cayman и Boxter. Поклонники марки возмутились тем, что компания хочет лишить свои флагманские модели бензиновых моторов. Впрочем, Porsche поспешила всех успокоить.
Оказалось, что спорткары обновят, и какое-то время будут продавать параллельно с их электрическими версиями. Предполагается, что две разных модификации семейства 718 в продаже обеспечат более лёгкую миграцию покупателей от версий с ДВС к электрокарам. 
 
Любопытно, но стратегия развития Porsche предполагает, что к 2030 году восемьдесят процентов всех продаж марки придется на электрокары.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Какие машины не пользуются спросом у угонщиков

15 марта 2023

В России предложили наказывать за скручивание пробега автомобиля

15 марта 2023

Volkswagen подтвердил продажу российских активов

15 марта 2023
Kia EV9

Представлена Kia EV9

15 марта 2023

Geely официально запускает продажи кроссовера Monjaro

15 марта 2023
Niva Bronto

Стартовали продажи новой Niva Bronto

15 марта 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) занимаемся «бизнесом» Тест драйв
15 марта 2023

GAZ Gazel Sobol
"Занимаемся «Бизнесом»"
Tank 300 - tank 300 (2023) самый первый tank
Тест драйв
12 марта 2023

Tank 300
"Самый первый Tank"
Lada Granta - lada granta (2019) от «ужаса» до «идеала»
Тест драйв
08 марта 2023

Lada Granta
"От «ужаса» до «идеала»"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"

Написано новостей:

3 2 6 0 4