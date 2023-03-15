Porsche продолжит выпускать Cayman и Boxster с ДВС

Несколько месяцев назад руководство Porsche заявило о том, что в скором времени собирается представить электрическую версию спорткаров Cayman и Boxter. Поклонники марки возмутились тем, что компания хочет лишить свои флагманские модели бензиновых моторов. Впрочем, Porsche поспешила всех успокоить.

Оказалось, что спорткары обновят, и какое-то время будут продавать параллельно с их электрическими версиями. Предполагается, что две разных модификации семейства 718 в продаже обеспечат более лёгкую миграцию покупателей от версий с ДВС к электрокарам.

Любопытно, но стратегия развития Porsche предполагает, что к 2030 году восемьдесят процентов всех продаж марки придется на электрокары.