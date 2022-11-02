Porsche Taycan проиграл китайскому электрокару

Электромобиль IM L7, созданный китайским автоконцерном SAIC и интернет-гигантом Alibaba, получил заряженную версию Snake Performance, которая смогла обыграть Porsche Taycan на треке

Да, на местном автодроме Zhejiang International Circuit автомобиль проехал круг за 1 минуту 42,212 секунды. Результат Porsche Taycan оказался на две секунды больше. Любопытно, что Porsche проиграл, несмотря на то, что его силовая установка на двадцать лошадиных сил мощнее чем мотор китайца.

К слову, стандартная версия IM L7 оснащена парой электромоторов мощностью 578 сил и 725 Нм, с которыми набирает 100 км/ч за 3,9 секунды. В исполнение Snake Performance силовая установка также состоит из двух электромоторов, совокупной мощностью в 605 л.с. и 730 Нм. Разгон до сотни здесь занимает 3.7 секунды.