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2 авг 2022

Портал "Госуслуг" начнет уведомлять водителей об отзывных кампаниях

Портал "Госуслуг" начнет уведомлять водителей об отзывных кампаниях

На сегодняшний день ответственность об оповещении автомобилистов по отзывным кампаниям лежит на плечах автопроизводителей и дилерских сетей

Разумеется, все можно проверить и самому, например, через портал Росстандарта - организации, которая курирует все вопросы по отзывным кампаниям. Интересно, но совсем скоро инструментарий будет расширен, так как схожие функции внедрят и на портал "Госуслуг".

«В прошлом году перевели в цифровой формат еще один вид деятельности, который мы ведем, – это согласование отзывных программ в области автомобильных колесных транспортных средств. В ближайшее время, уже в этом году, планируем запустить этот сервис через Госуслуги, когда владелец автотранспортного средства в случае, если его автомобиль попадает под отзывную кампанию, получает соответствующее уведомление об этом на Госуслугах. То есть это тоже облегчает взаимодействие с потребителями» - приводит ТАСС слова главы Росстандарта, Антона Шалаева.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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