Портал "Госуслуг" начнет уведомлять водителей об отзывных кампаниях

На сегодняшний день ответственность об оповещении автомобилистов по отзывным кампаниям лежит на плечах автопроизводителей и дилерских сетей

Разумеется, все можно проверить и самому, например, через портал Росстандарта - организации, которая курирует все вопросы по отзывным кампаниям. Интересно, но совсем скоро инструментарий будет расширен, так как схожие функции внедрят и на портал "Госуслуг".

«В прошлом году перевели в цифровой формат еще один вид деятельности, который мы ведем, – это согласование отзывных программ в области автомобильных колесных транспортных средств. В ближайшее время, уже в этом году, планируем запустить этот сервис через Госуслуги, когда владелец автотранспортного средства в случае, если его автомобиль попадает под отзывную кампанию, получает соответствующее уведомление об этом на Госуслугах. То есть это тоже облегчает взаимодействие с потребителями» - приводит ТАСС слова главы Росстандарта, Антона Шалаева.