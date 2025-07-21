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21 июл 2025

Пошлины Трампа убивают сегмент бюджетных автомобилей в США

Пошлины Трампа убивают сегмент бюджетных автомобилей в США

Американские аналитики подсчитали, что сегмент автомобилей стоимостью до 30 тысяч долларов вырос за первое полугодие только на 3,9%. Эксперты связывают это с действием новых импортных пошлин, которые особенно сильно ударили по доступным моделям

Дело в том, что около 92% автомобилей в этом ценовом сегменте являются импортными. Даже такие популярные модели, как Honda Civic и Toyota Corolla, хотя и частично производятся в США, имеют версии и комплектации, которые ввозятся из-за рубежа. Это делает весь сегмент особенно уязвимым перед новыми торговыми ограничениями.

До введения пошлин в апреле, дилеры активно наращивали складские запасы, а покупатели спешили оформить покупку. В марте и апреле продажи выросли на 3,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сегодня запасы "дотарифных" автомобилей стремительно сокращаются, и это сулит дальнейший рост цен. Пока что средняя стоимость нового автомобиля в США увеличилась лишь на 97 долларов, однако подорожание сильно зависит от страны происхождения. Так, машины из Великобритании подорожали более чем на 10 000 долларов, а европейские почти на 2 500 долларов. В то же время автомобили китайского, канадского, корейского и даже американского производства в среднем подешевели на 200 долларов.

Во втором полугодии 2025 года аналитики прогнозируют дальнейшее снижение спроса. Производители уже корректируют стратегии, смещая акценты на выпуск базовых и топовых комплектаций, в то время как "середнячки" становятся менее приоритетными. Это решение должно помочь адаптироваться к новому спросу и сохранить маржинальность.
 

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