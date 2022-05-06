Автомобильный портал Motorpage
6 май 2022

Посол КНР пообещал россиянам много машин

Посол КНР пообещал россиянам много машин

Доля машин из Поднебесной на российском рынке будет неуклонно увеличиваться. Для Китая наша страна является важным экономическим партнёром

«Уверен, что благодаря самостоятельной совершенной производственной цепочке, научно-исследовательскому потенциалу, производственным мощностям, повышенному качеству продукции и растущему влиянию брендов китайские автомобили будут в дальнейшем наращивать долю российского рынка» - заявил посол КНР в РФ, Чжан Ханьхуэй, в интервью ТАСС.

Китайский чиновник отметил, что национальные машины отличаются высоким качеством и выгодной стоимостью. По некоторым параметрам транспорт из КНР даже превосходит японских и европейских конкурентов. Дипломат сообщил, что существующие игроки, вроде Chery или Haval демонстрируют в России хорошие результаты продаж, что является сигналом для других марок.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda ZR-V

Представлена Honda ZR-V - это не новинка!

06 мая 2022
DS 4 (2022)

DS лишит свои автомобили тормозов

06 мая 2022

Audi не сможет купить McLaren

06 мая 2022

Shell планирует распродать свою сеть АЗС

06 мая 2022
Toyota Land Cruiser (2022)

Toyota организует параллельное производство Land Cruiser 300

06 мая 2022
Lamborghini Huracan Evo 2019 моторный отсек

Представлен новый гоночный Lamborghini Huracan

05 мая 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BMW 4 series - bmw 4-series coupe (2021) только имидж и ничего большего? Тест драйв
03 мая 2022

BMW 4 series
"Только имидж и ничего большего?"
JAC J7 - jac j7 (2021) «учитесь, студенты!»
Тест драйв
29 апреля 2022

JAC J7
"«Учитесь, студенты!»"
Lexus LS - lexus ls 500 (2021) гроссмейстер играет пятнадцать партий подряд, но выиграет ли?
Тест драйв
26 апреля 2022

Lexus LS
"Гроссмейстер играет пятнадцать партий подряд, но выиграет ли?"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 5 6 8