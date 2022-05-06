Посол КНР пообещал россиянам много машин

Доля машин из Поднебесной на российском рынке будет неуклонно увеличиваться. Для Китая наша страна является важным экономическим партнёром

«Уверен, что благодаря самостоятельной совершенной производственной цепочке, научно-исследовательскому потенциалу, производственным мощностям, повышенному качеству продукции и растущему влиянию брендов китайские автомобили будут в дальнейшем наращивать долю российского рынка» - заявил посол КНР в РФ, Чжан Ханьхуэй, в интервью ТАСС.

Китайский чиновник отметил, что национальные машины отличаются высоким качеством и выгодной стоимостью. По некоторым параметрам транспорт из КНР даже превосходит японских и европейских конкурентов. Дипломат сообщил, что существующие игроки, вроде Chery или Haval демонстрируют в России хорошие результаты продаж, что является сигналом для других марок.