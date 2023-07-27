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27 июл 2023

Поставки китайских автомобилей в Россию увеличились в 6,5 раз

Поставки китайских автомобилей в Россию увеличились в 6,5 раз

Согласно статистике, опубликованной Главным таможенным управлением КНР, в первом полугодии 2023 года объем экспорта китайских автомобилей в Россию увеличился в 6,5 раз и достиг суммы в 4,6 млрд. долларов

Данный значения приводятся в сравнением с показателями прошлого года, которые составили 715 млн долларов. Особо заметен рост в июне, когда поставки достигли 1,03 млрд долларов, установив новый рекорд с начала этого года.

Следует отметить, что Российская Федерация стала главным импортером китайских машин в мире, заняв 70% от всего объема импорта автомобилей. На втором месте - Мексика, которая импортировала 159 тыс. авто. с начала этого года.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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