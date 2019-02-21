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21 фев 2019

Потерпите пару дней

Потерпите пару дней

Столичная Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от поездок на личном автотранспорте из-за снегопада. В то же время пешеходов попросили проявлять максимальную осторожность

В ведомстве свою просьбу объяснили начавшимся в городе снегопадом, который продолжится два дня. Также возможно образование снежной наледи на проезжей части. Если же вдруг водители никак не могут отказаться от автомобиля, то в ГИБДД просят быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, а также избегать резкого торможения. Перед поездкой автомобилистам следует проверить работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов.

Кроме того, Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения правил остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальной техники. Что касается пешеходов, то в ведомстве посоветовали им использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. 

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС, РИА «Новости»

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