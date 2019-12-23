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23 дек 2019

Правительство опровергает информацию о снижении нештрафуемого порога скорости

Правительство опровергает информацию о снижении нештрафуемого порога скорости

Окончательное решение может быть принято только после тщательной проработки мнений всех сторон и одобрения руководством страны

20 декабря вице-премьер Максим Акимов, возглавляющий правительственную комиссию по безопасности дорожного движения, заявил о готовности плана, согласно которому в перспективе одного-двух лет регионы смогут самостоятельно снижать нештрафуемый порог с нынешних 20 до 10 км/ч. Однако теперь его же представитель сообщил прессе, что комиссия по безопасности дорожного движения не принимала решения о снижении порога скорости.

«В процессе подготовки предложений по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения рассматривались различные меры снижения аварийности на дорогах, в числе которых и пересмотр нештрафуемого порога превышения скорости. Однако правкомиссия по обеспечению безопасности дорожного движения не принимает решения, создающие правовые нормы, и не может напрямую вносить изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспекты дорожного движения», — цитирует представителя Акимова ТАСС. 

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Drom

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