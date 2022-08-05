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5 авг 2022

Предприятие Lada в Ижевске будет спасено

Предприятие Lada в Ижевске будет спасено

Руководство АвтоВАЗа дало официальные комментарии касательно судьбы своей ижевской площадки. Главное, что нужно знать – завод будет продолжать работу

Решение было объявлено президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Да, сборка модели Lada Vesta будет перенесена на основной конвейер в Тольятти, но в Ижевске начнут собирать другой автомобиль – электрический фургон Lada Largus.

Интересно, но решение о переносе производства Весты обусловлено необходимостью загрузить головной завод в Тольятти и нарастить объемы выпуска этого семейства до 250 тысяч единиц в год. Мощности ижевской площадки в принципе не позволяют собирать более 130 тысяч машин.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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