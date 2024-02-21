Представлен “заряженный” электрический Cupra Born VZ

Компания Cupra, входящая в концерн Volkswagen, показала более мощную электрическую версию хэтчбека Born, которая получила наименование VZ

Хот-хэтч получил один электромотор мощностью 326 л.с. и 545 Нм крутящего момента. Привод остался передним. Для сравнения, стандартный электрохэтч комплектуется мотором на 150 л.с. и 275 Нм. В связи с изменениями, разгон до “сотни” теперь составляет 5,7 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч. Батарея емкостью 79 кВт*ч позволит преодолеть до 570 км на одном полном заряде. Отмечается, что с помощью быстрой зарядки мощностью до 170 кВт, автомобиль способен “заправиться” с 10% до 80% всего за 30 минут.

Помимо новой силовой установки, “заряженный” электрокар получил “спортивную” подвеску DCC Sport с адаптивными амортизаторами и жесткими пружинами. Рулевое управление и тормозную систему также доработали. Отличить хот-хэтч можно по 20-дюймовым колесным дискам и двум вариантам окраски Dark Forest и Midnight Black. Однако в салоне изменений значительно больше. Сиденья стали более спортивными (с развитой боковой поддержкой и иными подголовниками). “Мультимедиа” теперь имеет экран диагональю 12,9 дюймов. Доработана подсветка и поменялись отделочные материалы.