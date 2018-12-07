Представлен Aurus Senat универсал

До последнего момента никто не знал, как будет выглядеть Aurus в версии универсал. А чуть позже появились умные венгры и своим творческим подходом показали - как все должно быть на самом деле

Дизайнеры из венгерской студии X-Tomi Design славятся своей любовью к, разного рода, метаморфозам - то занизят семейный фургончик Chrysler Pacifica, добавив ему несколько спортивных ноток, то приподнимут какой-нибудь седан от Audi и назовут его новым кроссовером немецкой марки.

Собственно, российский Aurus Senat также не остался без внимания данной конторы. Правда, в нашем случае все обошлось без лишних красок - дизайнеры просто представили, как автомобиль будет выглядеть в кузове универсал. Получилось или нет - решать читателю, отметим только, что, невзирая на иную заднюю часть, линии кузова остались, практически, прежними.

К сожалению, в реальности универсал от Aurus является лишь художественным вымыслом. Компания не делает никаких заявлений относительно данного форм-фактора. Зато в скором времени у бренда должен появиться внедорожник Komendant. Предполагается, что его серийные версии появятся после 2020 года.