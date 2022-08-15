Представлен автодом-зарядка для электрокаров

Сфера строительства домов на колесах может удовлетворить любого клиента. Формат такого объекта может быть любым – в этот раз мы поговорим о доме, который создали на пике технологий и с заботой об окружающей среде

Задайтесь вопросом – откуда дом берет энергию. Разумеется, в кемпингах его можно подключить к общей сети, а если путешественник останавливается на отдых, скажем, в лесу? Обычно производители устанавливают специальный бензогенератор, но инженеры Bowlus отказались от этой идеи и оборудовали свой трейлер солнечными батареями. Концепция простая – дом накапливает энергию в пути (в литий-железо-фосфатных батареях на 17 кВт•ч).

Любопытный факт, производитель заявляет, что запасов энергии хватит и на зарядку электрокара. Конструктивно у трейлера даже предусмотрен специальный разъём. Сообщается, что запас энергии в автодоме сможет обеспечить до 100 километров пробега.