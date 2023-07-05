Представлен электрокар Fiat 600

В день празднования 65-летия оригинального Fiat 500 итальянский производитель представил новую модель с индексом 600.

В историческом прочтении «Шестисотый» Fiat был небольшим микроавтобусом, теперь же перед нами обычный кроссовер. Машина компактная – в длину - 4,17 метра. В то же время у Fiat 600, например, образовался достаточно емкий багажник в 320 литров.

По техническим компонентам автомобиль является «дублером» Jeep Avenger. В движение Fiat 600 приводит единственный 156-сильный электромотор, питающийся от батареи на 54 киловатт-часа. В комбинированном цикле (город-трасса) её должно хватать на 400 с лишним километров.