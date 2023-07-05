Автомобильный портал Motorpage
5 июл 2023

Представлен электрокар Fiat 600

Представлен электрокар Fiat 600

В день празднования 65-летия оригинального Fiat 500 итальянский производитель представил новую модель с индексом 600.

В историческом прочтении «Шестисотый» Fiat был небольшим микроавтобусом, теперь же перед нами обычный кроссовер. Машина компактная – в длину - 4,17 метра. В то же время у Fiat 600, например, образовался достаточно емкий багажник в 320 литров.

По техническим компонентам автомобиль является «дублером» Jeep Avenger.  В движение Fiat 600 приводит единственный 156-сильный электромотор, питающийся от батареи на 54 киловатт-часа. В комбинированном цикле (город-трасса) её должно хватать на 400 с лишним километров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Niva Legend (2021) вид сбоку

Lada Niva Sport уже тестируют в Тольятти

05 июля 2023

Kia обновила хэтчбек Picanto.

04 июля 2023
Geely Tugella (2022) вид спереди

У Geely Tugella появилась новая модификация

04 июля 2023

Omoda поддерживает природу

04 июля 2023
Kia K5 2021 вид сбоку

Какие автомобили популярны среди угонщиков?

04 июля 2023

Не пришел в военкомат – лишился прав

04 июля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Sollers Atlant - sollers atlant van h1 l2 (2022) «однажды, десять лет спустя» Тест драйв
03 июля 2023

Sollers Atlant
"«Однажды, десять лет спустя»"
Changan CS35 Plus - changan cs35 plus (2019) «золотая середина»
Тест драйв
28 июня 2023

Changan CS35 Plus
"«Золотая середина»"
Kaiyi E5 - kaiyi e5 (2023) от перемены букв многое меняется
Тест драйв
23 июня 2023

Kaiyi E5
"От перемены букв многое меняется"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 3 0 8